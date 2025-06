Ex-diretor da OMC: Trump se coloca como 'bem-sucedido' com fim da guerra

Eu continuo achando que retomar aqueles níveis e voltar lá para cima de uma maneira assim tão cabalística eu acho muito difícil acontecer, acho que vai se encontrar alguma maneira de prorrogar a negociação ou de fazer um entendimento parcial e anunciar: 'Olha fizemos isso aqui. Isso aqui permite que nós continuemos conversando.'

Alguma coisa assim porque o impacto econômico dessas tarifas como inicialmente anunciado lá atrás é insuportável para os Estados Unidos e eu imagino que para China também.

Roberto Azevêdo, ex-diretor da OMC

