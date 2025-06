Exército de Israel diz que 'foco retorna a Gaza' após cessar-fogo com Irã

Mais cedo, a Palestina pediu cessar-fogo em Gaza como parte da trégua entre Israel e Irã. O gabinete do presidente palestino Mahmoud Abbas exigiu que o acordo fosse ampliado para incluir o conflito em andamento na Faixa de Gaza, defendendo que isso garantiria ''segurança e estabilidade abrangentes na região''.

Ao menos 40 palestinos foram mortos depois que Israel e Irã cessaram as ofensivas. Desses, 19 morreram enquanto tentavam chegar a um centro de distribuição de ajuda da Fundação Humanitária de Gaza. Separadamente, dez outras pessoas foram mortas por um ataque aéreo israelense em uma casa no bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, enquanto 11 morreram baleadas por israelenses na cidade de Khan Younis.

Trégua entre Israel e Irã alimentou esperança entre palestinos. "Chega! O universo inteiro nos decepcionou. O Hezbollah chegou a um acordo sem Gaza, e agora o Irã fez o mesmo", disse Adel Farouk, 62 anos, à Reuters. "Esperamos que Gaza seja a próxima", afirmou.

Durante 12 dias, Israel manteve duas frentes de guerra

Durante o conflito com o Irã, Israel permaneceu com suas operações no enclave, mas com menor intensidade. Segundo Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ, as Forças de Defesa de Israel realizaram uma reconfiguração de tropas, com uma redução do efetivo terrestre na Palestina.

Israel apostou em uso de inteligente artificial, tecnologia de ponta e ataques aéreos para se manter. Brancoli diz que sistemas de IA automatizam a seleção de até 100 alvos por dia, assegurando campanhas intensas mesmo com menos militares trabalhando. Além disso, o governo israelense conta com apoio logístico externo para continuar, principalmente dos EUA.