Brasileiro retido no aeroporto do Qatar: 'Alertaram que tinha bomba'

Um empresário brasileiro vive dias de medo e incerteza em Doha, no Qatar, após ter o voo de volta ao Brasil suspenso devido ao fechamento do espaço aéreo. A medida foi adotada após o Irã ser alvo de ataques perto da cidade de Isfahan no último domingo (22), ampliando a tensão militar no Oriente Médio e afetando as operações aéreas no país.

O que aconteceu

O empresário Audrey Bernardo, 40, teve o voo suspenso após o fechamento do espaço aéreo em Doha, no Qatar. Bernardo, que mora em Santos, no litoral de São Paulo, deveria voltar ao Brasil nesta semana, mas a companhia aérea adiou a viagem por tempo indeterminado.

Enquanto espera um novo voo para o Brasil, Bernardo descreve o clima de tensão vivido na cidade. O empresário santista está hospedado no apartamento de um amigo no bairro de Lusail. Ele viajou ao Qatar a passeio, com chegada no dia 17 de junho, e tinha retorno previsto para o próximo dia 28. "A gente fica apreensivo, fica com medo", disse ao UOL.