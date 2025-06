Frio, fome, demora: o que contribuiu para morte de brasileira na Indonésia?

O guia, porém, negou a informação. O profissional Ali Musthofa, que prestou depoimento à polícia no domingo, após descer da montanha, afirmou ao jornal O Globo ter sugerido que Juliana descansasse enquanto ele e o restante do grupo seguissem um pouco adiante. O combinado, segundo Musthofa, era reencontrá-la um pouco mais à frente na trilha.

Tropeço causou queda da brasileira. Segundo divulgado por autoridades locais, Juliana teria tropeçado e escorregado. Em seguida, ela teria rolado da montanha, parando 300 metros abaixo do caminho do percurso original, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se levantar.

Caminho era "difícil e escorregadio", relatou integrante do grupo de Juliana. À TV Globo, outro trilheiro afirmou que a brasileira estava na retaguarda do grupo, acompanhada do guia. Em seguida, relatou sobre o momento do acidente: "Era bem cedo, antes do amanhecer, com visibilidade ruim, usando só uma lanterna simples para iluminar o caminho, que era difícil e escorregadio".

Morte foi confirmada hoje

Informação sobre morte de Juliana veio após o quarto dia de tentativa de resgate da brasileira. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", divulgou a família pelas redes sociais. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país afirmou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.

Ainda não há informações sobre se as equipes de busca continuarão os esforços para recuperar o corpo. Sete socorristas se aproximaram do ponto onde a brasileira está, mas armaram um acampamento móvel porque estava anoitecendo. A informação foi publicada pela administração do parque nas redes sociais hoje.