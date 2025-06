Irã x Israel hoje: a guerra com trégua quebrada e Trump irritado

O Irã não aceitou oficialmente a trégua, mas afirmou que cessaria os ataques caso Israel fizesse o mesmo. O Conselho de Segurança Nacional do Irã afirmou hoje que venceu após "forçar" Israel a "cessar unilateralmente" a guerra.

Entretanto, após a trégua anunciada por Trump, Irã e Israel trocaram acusações de violação do cessar-fogo. Alguns minutos após o início, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, denunciou a detecção de dois mísseis iranianos e prometeu que seu país iria "responder com força".

O ataque foi negado por Teerã, que em seguida acusou Israel de ter atacado seu território. Nove pessoas morreram na manhã de hoje no norte do Irã, segundo uma autoridade citada pela agência de notícias Fars, que relatou "quatro edifícios residenciais completamente destruídos".

Após as acusações, Trump voltou à sua rede social para pedir que Israel cesse os ataques. "Israel, não jogue essas bombas. Se vocês fizerem isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa agora", escreveu o presidente dos EUA.

"Não estou feliz com Israel", disse a jornalistas. O americano citou os dois países, mas afirmou que a nação de Benjamin Netanyahu não deveria "jogar bombas na primeira hora" após assinar o cessar-fogo.

Mesmo após os pedidos de Trump, as mídias iranianas e israelenses relataram novos ataques de Israel ao Irã. Duas explosões foram ouvidas em Teerã, informou a agência de notícias do judiciário do Irã, Mizan. A rádio do Exército israelense disse que Israel havia atingido um local de radar iraniano perto da capital iraniana.