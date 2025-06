Homem que encenou casamento com menina na Disney já tinha condenação sexual

O britânico acusado de encenar um casamento com uma menina ucraniana de nove anos em um parque da Disney, em Paris, tem antecedentes por "crimes sexuais contra menores" no Reino Unido.

O que aconteceu

Homem, de 39 anos, teve prisão preventiva decretada hoje na França após audiência. Ele foi indiciado por fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e usurpação de identidade. O suspeito foi detido no sábado de manhã, durante os preparativos para a cerimônia de casamento com a criança, que ele alegou ser uma encenação para as redes sociais.

A princípio, porta-vozes da investigação disseram à imprensa britânica que ele tinha 22 anos. Posteriormente, com o andamento das investigações, confirmação da identidade do suspeito e acesso às fichas criminais, a polícia disse que se tratava de um cidadão britânico de 39 anos.