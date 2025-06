Professor: guerra entre Irã, Israel e EUA termina 'sem vencedores claros'

Eu estive no final de 2023 na Indonésia, visitei algumas ilhas como Bali, Nusa Penida e Lombok, que é justamente onde está localizado o vulcão Rinjani, onde a brasileira se acidentou.

Mas eu notei uma falta de segurança muito grande em diversos passeios que fiz no país. Tanto é que essa parte do vulcão, eu cheguei a fechar o passeio com a agência. Fui ali na base do vulcão, fiz algumas fotos e vídeos, mas eu senti uma certa insegurança, por faltar equipamentos com os guias, por ser uma escalada muito difícil, que demanda cerca de dois dias de estadias... Então, toda essa junção de fatores, principalmente atrelados à falta de segurança, culminou para eu desistir do passeio nesse vulcão. Vinicius dos Santos, militar da FAB

Juliana Marins, de 26 anos, ficou presa a 650 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado, enquanto realizava a trilha com outro grupo de turistas. A morte da brasileira foi confirmada somente hoje pela família, após quatro dias de tentativas de resgate.

Sete socorristas se aproximaram do ponto onde o corpo de Juliana permanece, mas armaram um acampamento móvel porque estava anoitecendo e as condições climáticas não favoreciam. O caso mobilizou as redes sociais e integrantes do governo brasileiro, que lamentou a morte da brasileira.

