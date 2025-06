Irã sofreu danos, mas Israel não obteve a vitória esperada

OUTRAS NOTAS

Governo português propõe regras que dificultam cidadania para imigrantes

O governo de centro-direita português quer aumentar de 5 para 10 anos o período de residência regular no país necessário para que imigrantes possam pedir a cidadania. Para os cidadãos de países de língua portuguesa, como o Brasil, esse prazo será de 7 anos. O governo também quer o direito de cassar a cidadania de imigrantes com condenações judiciais por crimes graves. A proposta tem de passar pelo Parlamento, mas sua aprovação conta com o apoio do partido de extrema-direita Chega e é dada como certa.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam na oitavas da Copa do Mundo

Palmeiras e Botafogo farão uma das partidas das oitavas-de-final da Copa do Mundo Clubes, nos EUA. O Palmeiras empatou ontem com o Inter Miami, de Lionel Messi, por 2 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, e terminou em primeiro de seu grupo. O Botafogo perdeu do Atlético de Madrid por 1 a 0, mas se classificou em segundo no seu grupo, pelo saldo de gols. O PSG, primeiro do grupo do Botafogo, jogará contra o Inter Miami. Hoje, jogam Auckland City contra Boca Juniors e Espérance contra Chelsea.