Para analistas, lei internacional contradiz razão de Israel para atacar Irã

Imagens de satélite mostram destruição no complexo nuclear de Natanz Imagem: Reprodução/X

Ameaça nuclear permite interpretação mais liberal do conceito de legítima defesa, diz professor de direito público. Em artigo publicado na plataforma Articles of War, da academia militar americana West Point, Michael Schmitt diz que uma das precondições para um ataque em autodefesa é o país ter esgotado todas as alternativas, e havia negociações em curso entre o Irã e os EUA no momento da ofensiva israelense.

EUA propuseram fim do programa nuclear iraniano. Nos últimos meses, o presidente Donald Trump pediu a Teerã que interrompa completamente o enriquecimento de urânio em troca da criação de um grupo regional para produzir energia nuclear, que incluiria Irã, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, além dos EUA. Em meio às negociações, porém, Tel Aviv atacou Teerã e iniciou a guerra.

Marko Milanovic, professor de direito internacional da Universidade de Reading, Reino Unido, aponta outro motivo por que, para a maioria dos especialistas, tratou-se de um ataque ilícito. Ele diz que a lei de autodefesa foi criada com fins restritivos: "A questão é minimizar a necessidade de recorrer à força, não criar brechas legais para qualquer Estado que goste de bombardear os outros poderem explorar".

Considerar que a ofensiva israelense é parte de conflito maior muda o argumento legal, dizem professores israelenses de direito. Em artigo publicado no site Just Security, Amichai Cohen e Yuval Shany concordam que um ataque em legítima defesa seria ilegal mas dizem que o ataque de 13 de junho "teria acontecido num contexto definido de outra forma".