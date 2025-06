Netanyahu diz que Israel concordou com cessar-fogo de Trump com o Irã

"Israel removeu uma dupla ameaça existencial imediata - tanto no campo nuclear quanto no de mísseis balísticos", afirmou o comunicado, segundo a Al Jazeera.

"Forças de Defesa de Israel responderão com firmeza a qualquer violação do cessar-fogo." O exército israelense "obteve controle aéreo total sobre os céus de Teerã, infligiu danos severos à liderança militar e destruiu dezenas de alvos do governo central iraniano", afirmou.

O primeiro-ministro israelense agradece ao presidente dos EUA. "Em vista do alcance dos objetivos da operação, e em total coordenação com o presidente Trump, Israel concordou com a proposta do presidente para um cessar-fogo bilateral".

Após negar acordo, Irã sugere início de cessar-fogo contra Israel



Após negar que houvesse um acordo sobre cessar-fogo com Israel, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, sugeriu em uma postagem no X que o país iniciou a trégua no conflito.

Araghchi afirmou que as operações das Forças Armadas iranianas ocorreu até "o último minuto", às 4h (horário local). Como divulgado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, o acordo previa que, inicialmente, o Irã parasse os ataques às 4h.