Josias: EUA, Irã e Israel constroem coreografia da enganação

Sanches: Trump adota estilo geopolítico ao qual não estamos acostumados

Donald Trump lida com o conflito entre Irã e Israel de forma peculiar e se comporta como quisesse separar a briga de duas crianças, analisou a colunista Mariana Sanches.

Estamos em uma sequência bastante vertiginosa de eventos. Tão estranho quanto possa parecer, o Irã havia topado o cessar-fogo com Israel, um país que sequer reconhece, mediado pelo Qatar, nação que havia acabado de bombardear, e pelos EUA, que o havia bombardeado. É um roteiro para ninguém botar defeito.

Tudo isso era feito via redes sociais. Enquanto as bombas caíam, Trump dizia em tempo real o que ele estava fazendo e o que pretendia com cada ação. Ele chegou a falar em mudança de regime no Irã, com a derrubada do governo dos aiatolás. É um estilo Trump de geopolítica que não estamos acostumados a ver.

Agora, Trump vai às redes sociais dizer que não estava muito feliz com os dois, como se fosse uma mediação com duas crianças de dez anos. Na verdade, estamos falando de um histórico de décadas de conflagração no Oriente Médio e de algo extremamente complexo. Mariana Sanches, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: