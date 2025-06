Militar da FAB que desistiu de trilha na Indonésia: 'Não senti segurança'

Juliana Marins, de 26 anos, ficou presa a 650 metros de profundidade após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, no último sábado, enquanto realizava a trilha com outro grupo de turistas. A morte da brasileira foi confirmada somente hoje pela família, após quatro dias de tentativas de resgate.

Sete socorristas se aproximaram do ponto onde o corpo de Juliana permanece, mas armaram um acampamento móvel porque estava anoitecendo e as condições climáticas não favoreciam. O caso mobilizou as redes sociais e integrantes do governo brasileiro, que lamentou a morte da brasileira.

Ao Canal UOL, o militar criticou a falta de estrutura de emergência em passeios na Indonésia, inclusive no parque onde ocorreu o acidente com Juliana.

O que se nota, inclusive em diversos passeios na Indonésia, é justamente a falta de uma infraestrutura de emergência. As estradas são muito precárias, muito movimentadas, muito cheias. Há um trânsito intenso já nas proximidades desses locais.

Além disso, quando você chega até para visitar um determinado ponto turístico, você normalmente caminha mais uma certa distância e sempre fica aquele pensamento: 'poxa, e se acontece uma situação de emergência? Para se chegar um socorro aqui, seria muito difícil'.