Nas redes, Juliana narrou alegrias do mochilão: 'Nunca me senti tão viva'

Tenho aprendido a me concentrar no meu corpo e em tudo que ele é capaz de fazer (por dentro e por fora). Hoje sou grata por viver cada momento, por aceitar todas as emoções e não relutar em deixar elas irem e virem

Juliana Marins

Apesar das experiências, a jovem contou que enfrentava crises de ansiedade e saudades da família. ''Hoje liguei para eles chorando de saudade. Terminei a ligação com um sorrisão no rosto, rindo das bobeiras dos meus pais, e com uma paz no coração por ter vindo ao mundo nessa família'', falou na legenda de uma foto com os pais.

Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente está acostumado. E está tudo bem. Nunca me senti tão viva. Juliana Marins

Juliana também agradeceu pelas amizades feitas nos países visitados. ''Para todas as pessoas que conheci nas Filipinas, muito obrigada por tudo. Especialmente Miriam, Kass, Felix, Anastacia, Simon e Merlin. Vocês fizeram meu tempo aqui verdadeiramente especial.''

Brasileira foi achada morta após 4 dias

Informação sobre morte veio após o quarto dia de tentativa de resgate da brasileira. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", afirmou a família. Poucas horas antes, o Ministério do Turismo daquele país afirmou que ela estava em "estado terminal", segundo avaliação das equipes de busca.