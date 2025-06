Mau tempo impede uso de helicóptero no 4º dia de resgate na Indonésia

Demora no resgate ocorreu por dificuldades na trilha, diz governo local. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) afirmou que a dificuldade de acesso à trilha fez com que as pessoas que viram que Juliana tinha caído levassem oito horas até conseguir avisar as autoridades sobre o acidente. Segundo eles, desde o primeiro dia tentativas de resgate com cordas e macas foram feitas, sem sucesso.

Drone térmico localizou paradeiro da brasileira ontem, perto de um desfiladeiro. A agência de resgate voltou a afirmar que Juliana foi vista imóvel, 400 metros abaixo do ponto da queda original dela e à beira de um desfiladeiro de "altíssima dificuldade de acesso".

Imóvel e a 500 metros de profundidade

Juliana foi novamente localizada "imóvel" e a 500 metros de profundidade. A informação foi dada pela equipe que administra o parque do Monte Rijani em publicação nas redes sociais.

Ontem, equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estavam longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h de hoje no horário de Brasília). A administração do parque afirmou que a equipe de resgate enfrentou "condições climáticas dinâmicas, com neblina espessa que reduziam a visibilidade e aumentava o risco".

Dois alpinistas experientes integram equipe de reforço às buscas, diz família.