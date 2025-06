Netanyahu e presidente do Irã declaram vitória e indicam fim da guerra

Tanto o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declararam vitória hoje na guerra protagonizada pelos dois países.

O que aconteceu

Pezeshkian foi o primeiro a se pronunciar, reivindicando uma "vitória histórica" iraniana. "Toda a glória desta vitória histórica pertence à grande nação construtora da civilização do Irã", disse em um comunicado, divulgado pela mídia estatal.

Os dois líderes citaram a duração de 12 dias da guerra, indicando o fim do conflito. "Hoje, após a corajosa resistência de vocês, a grande nação que fez história, testemunhamos um cessar-fogo e o fim da guerra de 12 dias imposta à nação iraniana pelo aventureirismo e incitação do regime sionista", afirmou o presidente do Irã.