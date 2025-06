O que é a 'guerra assimétrica', que pode ser usada como vingança pelo Irã

Ataques cibernéticos. Há pelo menos quatro formas de resposta assimétrica que o Irã pode adotar, e ataques cibernéticos são uma delas. Segundo a Associated Press, autoridades dos Estados Unidos elevaram o nível de alerta diante da possibilidade de ofensivas digitais contra infraestrutura crítica, como redes de energia, transporte e serviços públicos.

Ações de grupos proxies. Os proxies são grupos armados que atuam como extensões indiretas de um Estado. Conforme a CBS News, existe a expectativa de que o Hezbollah, no Líbano, ou os Houthis, no Iêmen, sejam acionados para atacar interesses norte-americanos ou israelenses.

Atentados no exterior. Washington Post destaca o risco de ativação de células adormecidas na Europa ou nos Estados Unidos, com foco em alvos diplomáticos, militares ou civis.

Interferência no tráfego marítimo. Segundo reportagem do jornal The Australian, o Irã pode tentar bloquear o Estreito de Ormuz, rota responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo, como forma de pressão econômica.

Recurso acessível

Guerra assimétrica pode ser recurso mais acessível após Irã sofrer perdas militares. Matthew Levitt, diretor do programa de contraterrorismo do Washington Institute for Near East Policy, afirmou ao The Washington Post que esse tipo de resposta se torna "o último recurso mais facilmente acionável" quando o país tem sua capacidade bélica convencional debilitada.