Por que helicóptero e drones não são usados para resgatar brasileira?

As condições climáticas do local onde a brasileira Juliana Marins, 26, caiu eram os principais agravantes do resgate, segundo especialistas. A publicitária escorregou durante uma trilha e está presa em uma área remota do vulcão Rinjani, na Indonésia, desde sexta-feira. Hoje, a família informou que a jovem morreu.

O que torna resgate tão complexo

Especialistas citam características da região como principais agravantes. Ion David, especializado em segurança de trilhas e guia de turismo da Associação Veadeiros, de Goiás, afirma que a parte em que Juliana caiu não é fácil de ser acessada devido ao terreno íngreme e pelo clima na região.

Resgate com helicóptero é possível, mas acúmulo de névoa impede seu uso. A administração do parque afirmou que o governo local incentivou o uso do resgate aéreo, principalmente nas primeiras 72 horas após o incidente, mas disse que era necessário um helicóptero específico, com um guincho que pudesse transportar pessoas e cargas para áreas de difícil acesso.