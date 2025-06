Socorristas que tentam resgatar brasileira descerão 650 metros em cordas

Equipes de resgate da Indonésia planejavam descer mais de 650 metros na encosta do Monte Rinjani para resgatar a brasileira Juliana Marins, presa no local desde a manhã do sábado (noite da sexta-feira no Brasil). A morte dela foi confirmada hoje, após o fim do quarto dia de buscas.

O que aconteceu

Uma das tentativas de resgate era feita por pessoas presas em cabos. A Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia) detalhou que a "tentativa manual" de alcançar a brasileira é uma das abordagens feitas pelo time diante da impossibilidade de usar um helicóptero por causa do mau tempo.

Resgatistas se aproximaram do ponto onde a brasileira está, mas precisaram parar por causa do anoitecer. Em uma atualização feita na manhã de hoje (fim da tarde na Indonésia), a administração do parque informou que sete resgatistas passarão a noite em um acampamento móvel, firmado no caminho até o ponto onde Juliana foi vista pela última vez.