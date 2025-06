Trump diz que um cessar-fogo entre Israel e Irã está em vigor

O republicano chamou o conflito de "Guerra de 12 Dias" e disse que o fim dos ataques seria saudado pelo mundo. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias", escreveu em sua rede social Truth Social.

Anúncio de Trump ocorreu após o Irã atacar hoje a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, localizada no Catar. A ação foi uma retaliação aos bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas no sábado (21). Ninguém se feriu no ataque e o republicano chegou a agradecer ao Irã por avisar com antecedência que atacaria a base.