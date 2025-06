Vulcão na Indonésia onde brasileira caiu tem histórico de acidentes

Ilha de Lombok é parte do chamado "Arco Vulcânico de Sunda" (ou Sonda). A área é de alta atividade sísmica, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Ali acontecem cerca de 90% de todos os terremotos do mundo, segundo estimativas do Serviço Geológico dos EUA.

Mapa do Círculo de Fogo do Pacífico Imagem: Nolan/Creative Commons

Círculo de Fogo existiria há pelo menos 35 mil anos, estimam cientistas. É uma zona de 40 mil km de colisões entre pelo menos dez diferentes placas tectônicas, os blocos rochosos que compõem a camada mais externa do planeta. As interações entre as "fronteiras" destas placas criaram fossas oceânicas, arcos vulcânicos, bacias sedimentares submarinas (também chamadas de bacias de retroarcos) e cinturões vulcânicos. Ou seja, não há área com maior número de colisões e movimentações na camada mais superficial da Terra.

Por ali, há ainda entre 750 e 915 vulcões ativos ou inativos, dois terços do total global. O número varia dependendo de quais áreas são consideradas, já que há especialistas que não incluem justamente a Indonésia nesta região. Três dos quatro vulcões mais ativos do mundo —o Monte Santa Helena, nos EUA, o Monte Fuji, no Japão, e o Monte Pinatubo, nas Filipinas — são parte do Círculo de Fogo.

Em média, sismógrafos capturam algum tipo de abalo no Círculo de Fogo a cada cinco minutos. Ao longo das áreas costeiras, há o perigo de tsunami.

*Com informações de matérias publicadas em 28/03/2025 e 23/06/2025.