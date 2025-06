Brasileiro é condenado por matar com espada jovem de 14 anos em Londres

Crime ocorreu em 30 de abril de 2024. Marcus quase decapitou Daniel Anjorin,14, além de atacar outras cinco pessoas durante 20 minutos em Hainault. Os promotores do caso também disseram que ele esfolou e desossou seu gato de estimação, Wizard, antes de tentar "matar o máximo de pessoas que pudesse" sob a influência de maconha.

Ele afirmou que não se lembra do dia do crime. O réu alegou não ter lembranças de ter cometido os ataques e negou o assassinato de Daniel, além de quatro acusações de tentativa de homicídio, ferimentos intencionais, roubo qualificado e posse de arma branca.

Marcus admitiu duas acusações de posse de arma ofensiva relacionadas a duas espadas. Apesar disso, ele disse ter comprado para fins de exibição.

No dia do crime, Marcus disse à polícia que tinha "muitas personalidades", incluindo um "assassino profissional". Os promotores disseram que ele provavelmente sofria de um transtorno psicótico com "sintomas semelhantes aos da esquizofrenia".

Ele também comparou os eventos à franquia de filmes Jogos Vorazes. O réu disse que não tinha a intenção de machucar ninguém. Marcus afirmou que já havia usado drogas psicodélicas e fumado maconha "três ou quatro vezes por semana" antes do ataque, mas negou ter feito isso naquele dia.