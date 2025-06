Brasileiros invadem redes de presidente da Indonésia após morte de Juliana

"Quatro dias para ser resgatada.", disse uma brasileira no perfil oficial da República do país. Segundo a Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia), os socorristas chegaram ao ponto de queda dela às 18h31 de ontem no horário local (7h31 no horário de Brasília).

"Se não tem capacidade de resgate, essa trilha deveria ser proibida", argumentou uma mulher na publicação que confirma a morte da jovem também na conta da Barsanas.

Brasileiros acusaram no X, antigo Twitter, o governo indonésio de deixar Juliana na montanha vulcânica. Segundo o órgão, as buscas foram dificultadas pelas "condições meteorológicas de solo e de visibilidade adversas".

"Espero que vocês não venham na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro", disse um usuário do X em uma publicação do presidente da Indonésia. Prabowo é aguardado para a cúpula do grupo no próximo dia 6.

Parentes agradeceram pelo apoio das pessoas nas redes sociais. O perfil criado para compartilhar informações sobre o resgate da brasileira ganhou 1,5 milhão de seguidores em quatro dias.