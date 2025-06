Caso Juliana Marins: veja últimas notícias sobre o resgate do corpo

A brasileira Juliana Marins foi encontrada morta no precipício no Monte Rinjani, na Indonésia. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

A brasileira escorregou e caiu de uma ribanceira, despencando 300 metros e ficando presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20) e ela ficou no local por mais de quatro dias.

Equipes de resgate foram até o local onde um pertence de Juliana foi encontrado, mas não conseguiu chegar até ela. Fatores climáticos impediram tentativas das equipes de resgate de chegar até ela.