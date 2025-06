Israel x Irã: como o conflito reacende debate evangélico sobre o apocalipse

Ele explica que na tradição judaica essas passagens têm caráter simbólico. "Yeshayahu Leibowitz, um filósofo judeu israelense do século 20, observante e crítico do nacionalismo religioso, chega a afirmar que o uso da religião para justificar nacionalismo messiânico é uma forma de idolatria."

Cukierman considera problemático ligar o fim dos tempos a figura de Israel. "Esse tipo de alinhamento não expressa um verdadeiro respeito pela tradição, pela fé ou pela autodeterminação do povo judeu. Pelo contrário, ele instrumentaliza a existência do povo judeu — e do Estado de Israel — a serviço de um projeto escatológico que nega, na sua própria essência, a validade da experiência religiosa judaica."

Ele acrescenta que a obsessão apocalíptica presente em algumas correntes cristãs é estranha à espiritualidade judaica: "O judaísmo é, fundamentalmente, uma tradição voltada para a vida no presente — para a responsabilidade ética, a prática, a justiça e a continuidade coletiva. É algo absolutamente alheio à teologia judaica tradicional."

"Não é conflito religioso"

O cruzamento entre fé e geopolítica pode alimentar radicalismos quando mal interpretado. Para Reinke, líderes evangélicos acabam moldando a escatologia (a interpretação teológica sobre o fim dos tempos) de acordo com suas ideologias. "A escatologia vai se adaptando conforme o noticiário do dia", afirma. Segundo ele, muitos cristãos projetam no presente categorias bíblicas do passado: "O Israel de hoje é visto como o mesmo Israel da Antiguidade, e seus inimigos também são interpretados como os de então: os palestinos são associados aos filisteus (ou aos amalequitas), e os árabes, aos ismaelitas, considerados inimigos perpétuos."

O rabino Rogério Cukierman compartilha a preocupação: "O que estamos vendo hoje não é um conflito religioso — é um conflito essencialmente político, alimentado por lideranças fundamentalistas de todos os lados, que manipulam o discurso religioso com o objetivo de ampliar seu próprio poder". Para ele, a dignidade humana deve ser o centro da ação religiosa. "Devemos, sim, cuidar da nossa proteção, mas não podemos nos limitar a isso. A dignidade de todas as pessoas precisa estar no centro das nossas reflexões e das nossas ações, especialmente em momentos de tamanha urgência."