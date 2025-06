Indonésia não parece preparada para casos como de Juliana, diz especialista

A especialista explicou as dificuldades e condições para aventuras em lugares arriscados, como a trilha no Monte Rinjani feita por Juliana.

Tudo isso que aconteceu com a Juliana foi um acidente muito grande, uma fatalidade e com condições muito desfavoráveis. O turismo de aventura, práticas de trilhas, principalmente em regiões mais remotas, como esse local do Rinjani, pede que aquela pessoa que vá se aventurar faça uma pesquisa prévia de quais são as condições de resgate daquele local, quais são as condições climáticas, como funciona toda essa questão.

É sempre bom você estar acompanhado de um guia ou condutor local que seja habilitado para essa situação de emergência que possa acontecer entre eles.

Acidentes todos nós estamos sujeitos a sofrer, o que aconteceu com a Juliana foi muito, muito, triste e lamentável porque ela caiu em uma área de difícil acesso. Aquela região climaticamente ela é muito instável, então, por exemplo, prejudica e dificulta muito o uso de helicópteros, de aeronaves que pudessem fazer esse resgate.

Luciana Nogueira, diretora da Rede Trilhas

Luciana destacou que é lamentável que a discussão sobre a segurança em locais perigosos seja feita apenas após acidentes como o que envolveu a brasileira.