Irã confirma morte de Ali Shadmani, líder militar que ficou 4 dias no cargo

Militar foi descrito com exemplo de orgulho para o governo iraniano. "O general Ali Shadmani, comandante do quartel-general central do Santo Profeta juntou-se às fileiras de seus camaradas mártires e se tornou um mártir após sofrer ferimentos graves no bombardeio do infame e agressor regime sionista na semana passada", diz.

Irã lamentou a morte do oficial, ressaltando que ele tinha "competência e valiosa experiência". "Dedicou toda a sua vida ao caminho da Jihad, no caminho de Alá. Com anos de luta e presença sincera e corajosa nos campos da defesa sagrada e na luta contra o sistema global de dominação e arrogância, ele aguardava o martírio e, finalmente, ao atingir o ápice da salvação, realizou seu antigo desejo".

Ao longo da carreira, Shadmani ocupou cargos estratégicos no exército do Irã. Antes de ser morto, ele comandava a Guarda Revolucionária, o braço ideológico e de elite das Forças Armadas iranianas, e as Forças convencionais do país, coordenando operações de defesa e ataque contra Israel.

Irã reconhece que instalações nucleares ficaram 'gravemente danificadas'

Irã reconheceu que instalações nucleares ficaram 'gravemente danificadas' nos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o programa nuclear de Teerã retrocedeu "décadas". Apesar da declaração, o governo de Israel diz que ainda é cedo para avaliar os danos.