Irmã desabafa sobre morte de brasileira: 'Desculpa não ter sido suficiente'

Mariana também falou sobre a dificuldade de imaginar um futuro na ausência da irmã. "Como vou ser velha sem você? Como terei 60 anos sem você do meu lado? Quem usará um gorro de natal comigo em qualquer dia de dezembro?".

Vai ser muito difícil não te ter por perto, irmã. Vai ser muito difícil seguir sem você. A vida vai ser muito difícil sem você.

Entenda o caso

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante uma trilha na Indonésia na noite da última sexta-feira, segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros abaixo do caminho da trilha, no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Com isso, ficou debilitada e não conseguia se movimentar.

Juliana ficou no local por mais de quatro dias. Durante as operações de salvamento, equipes de resgate tentaram se aproximar do local, mas não conseguiram alcançar Juliana. Fatores climáticos também impediram tentativas de resgate.