Josias: Fake news de Trump sobre Irã ficou mais difícil de se manter em pé

O relatório do serviço de inteligência dos Estados Unidos sobre os ataques do país às instalações nucleares do Irã coloca em xeque as declarações de Donald Trump sobre a efetividade dos bombardeios, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

O presidente dos Estados Unidos disse ao Congresso do país que o Irã produzia armas nucleares e se vangloriou pelo suposto êxito das ações militares no fim de semana, classificando-as como "sucesso militar espetacular". Mas um relatório da Agência de Inteligência da Defesa dos EUA afirma que os bombardeios não destruíram por completo o programa atômico iraniano.