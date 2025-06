Ministra indonésia lamenta brasileira morta em trilha: 'Que seja a última'

A brasileira foi encontrada morta ontem a 600 metros de profundidade no Monte Rinjani. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais, pelo Itamaraty e pelo governo local. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia com uma agência de turismo, e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Não se sabe a causa da morte da brasileira, nem o dia e horário do óbito. Autoridades indonésias devem fazer a autópsia antes de liberar o corpo para seguir com a família para o Brasil.