Navio com 3.000 veículos zero km afunda três semanas após incêndio

O cargueiro Morning Midas, que pegou fogo no início de junho com mais de 3.000 carros zero km a bordo, afundou nesta segunda-feira (24) em águas internacionais ao sul do Alasca, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

O que aconteceu

Naufrágio ocorreu a 5 mil metros de profundidade. O Morning Midas afundou na segunda-feira (23), por volta das 16h35 (horário local), em uma área remota do Pacífico Norte, a cerca de 770 km da costa do Alasca. Segundo comunicado da operadora Zodiac Maritime, o casco foi comprometido por semanas de incêndio e más condições climáticas. A água invadiu os compartimentos e o navio afundou em uma região com cerca de 5.000 metros de profundidade.

Navio carregava combustível e óleo pesado. A embarcação transportava 350 toneladas de gás combustível (MGO) e 1.530 toneladas de óleo combustível de baixo teor de enxofre (VLSFO), segundo a Marine News Magazine. O volume elevou a preocupação com vazamentos e danos ambientais.