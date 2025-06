Parlamento do Irã suspende cooperação com agência atômica da ONU

O Parlamento do Irã aprovou hoje a suspensão da cooperação do país com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), programa da ONU (Organização das Nações Unidas) para assuntos nucleares.

O que aconteceu

Parlamento iraniano aprovou a suspensão sob a justificativa de que a AIEA é "cúmplice" dos Estados Unidos e de Israel. Nas últimas semanas, a República Islâmica entrou em guerra com Tel Aviv e teve suas usinas nucleares bombardeadas pelos exércitos israelense e estadunidense.

Com a suspensão do acordo de cooperação, a ONU está proibida de inspecionar o programa nuclear do Irã. Após a aprovação da lei, o presidente da Assembleia, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou que "qualquer cooperação com a agência ou o envio de relatórios, bem como a entrada de inspetores e gerentes da AIEA estão proibidas até que a segurança das instalações nucleares e dos cientistas iranianos seja garantida".