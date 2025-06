Muçulmano e socialista: quem é o favorito para ser novo prefeito de NY

Para Mamdani, Israel tem cometido genocídio em Gaza e é um estado de apartheid. O candidato também acredita que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deveria ser preso por sua atuação no conflito.

Propôs lei para acabar com isenção de impostos de organizações. Como deputado, propôs uma lei para acabar com a isenção de impostos de organizações beneficentes de Nova York que tinham laços com assentamentos israelenses que violam as leis de direitos humanos internacionais. Ele contrapôs, contudo, que não há espaço para antissemitismo em Nova York e que, se eleito, vai aumentar o financiamento para o combate a crimes de ódio.

Disse que recebe ameaças diariamente. Por causa de seus posicionamentos, ele informou à polícia que recebe ameaças islamofóbicas diariamente, algumas que teriam como alvo sua família. As autoridades nova-iorquinas investigam o caso justamente como crime de ódio.