'Não culpe socorristas', diz resgate da Indonésia após morte de brasileira

O UOL tentou contato com o dono do perfil, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Publicação acontece após inúmeras críticas feitas por brasileiros aos socorristas indonésios. "Incompetentes e despreparados. Não merecem receber turistas", comentou um brasileiro em post no Instagram dos socorristas. "Por que não usaram drones para deixar comida, água e celular para a brasileira?", questionou outro.

Faz muito tempo que a Indonésia não dá a mínima e, inclusive, oculta acidentes e outros problemas pelos quais os turistas passam. Amadorismo no resgate, falta de informação sobre o trajeto, falta de estrutura dos guias e parques

Comentário de brasileiro no Instagram @sar_nasional

Brasileiros invadiram as redes sociais do presidente da Indonésia e da agência de resgate com comentários de indignação. Na conta oficial de Prabowo Subianto e da República da Indonésia no Instagram, eles criticam a lentidão das autoridades locais.

"Quatro dias para ser resgatada", disse uma brasileira no perfil oficial da República do país. Segundo a Barsanas (Agência Nacional de Resgate da Indonésia), os socorristas chegaram ao ponto de queda dela às 18h31 de ontem no horário local (7h31 no horário de Brasília). Juliana sofreu a queda na trilha quatro dias antes.

Especialista cita "amadorismo" e diz que resgate demorou demais

Geólogo ouvido pelo UOL concorda que fatores climáticos foram agravantes do resgate, mas cita "amadorismo" do parque. Marcelo Gramani, da seção de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambientado do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que trabalha em conjunto com a Defesa Civil de São Paulo, disse que o parque deveria ter um plano —inclusive, mais rápido— para agir em situações como essa.