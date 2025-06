Socialista vence primárias em NY e desafia elite do Partido Democrata

Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Flamengo pegará o Bayern nas oitavas do Mundial de Clubes

O Benfica venceu ontem o Bayern de Munique por 1 a 0 e colocou o time alemão no caminho do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, disputado nos EUA. O time português terminou em primeiro lugar do grupo e enfrentará o Chelsea na próxima fase. Hoje, o Fluminense joga contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e precisa vencer ou empatar para garantir a classificação. Caso perca, o time carioca precisa torcer para uma improvável derrota do Borussia Dortmund para o lanterna Ulsan, da Coreia do Sul.

Imagem: Jose Angel Juarez/Reuters

Agência dos EUA investiga direção perigosa de robotáxis da Tesla

Autoridades americanas estão investigando denúncias de problemas com robotáxis da Tesla. Vídeos postados por passageiros mostram os carros na contramão, brecando de repente e atravessando cruzamentos de maneira perigosa. O serviço de táxi autônomo da empresa de Elon Musk foi lançado em Austin, no Texas, no domingo, em caráter experimental. No dia seguinte, as ações da empresa dispararam 8%. Ontem, depois do anúncio da investigação dos incidentes pela agência nacional de segurança rodoviária, os papéis tiveram queda de 2%.

MAIS DO UOL

Corpo de brasileira que caiu em vulcão é resgatado na Indonésia Leia mais