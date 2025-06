Trilha onde Juliana morreu tem 'guias despreparados', diz brasileira

Os guias que trabalham no Parque Nacional do Monte Rinjani, onde Juliana Marins morreu, "não estão preparados" para lidar com situações emergenciais e operam mais como ajudantes para levar barraca e alimentação, segundo relatou ao UOL a brasileira Lívia Ceroni, que já realizou o mesmo trajeto.

O que aconteceu

Maioria dos guias do parque "não tem preparo para lidar com emergências ou dar suporte real", diz Lívia, que também fez a expedição até o cume do vulcão Rinjani. Os guias "estão lá mais para carregar barraca, comida e água", diz a brasileira.

Lívia classificou o trabalho braçal feito pelos guias como desumano. "É muito puxado. Eles sobem com muita coisa nas costas, fazem um esforço que chega a ser desumano às vezes".