'Quase deu ruim': como é a fronteira do Brasil onde a mão do trânsito muda

O projeto da ponte, que oficialmente se chama Prefeito Olavo Brasil Filho, foi pago totalmente pelo Brasil com o apoio do governo guianense. A obra custou, à época, US$ 5 milhões, segundo a Associated Press, e foi inaugurada pelo presidente Lula em 2009 com fanfarra, já que permitiria a ampliação do comércio entre Brasil, Guiana e, por extensão, com o Caribe.

Brasileiros não precisam usar carro com volante à direita para entrar na Guiana. Desde que sua chegada esteja de acordo com as exigências das autoridades de fronteira da Guiana, não há problema de utilizar o nosso volante à esquerda —é assim que brasileiros que trabalham em Lethem relatam, nas redes, ir à cidade. No entanto, é preciso alugar um carro guianense para quem quer explorar outras áreas do país.

O lado brasileiro da Ponte do Rio Tacutu, na fronteira entre Guiana e Brasil, onde acaba a BR-401 Imagem: SallesNeto BR/Creative Commons

Isso porque Brasil e Guiana têm estabelecido um regime especial de fronteira e transporte em Lethem e Bonfim. O acordo prevê que veículos motores e bicicletas com registro no Brasil conduzidos por residentes brasileiros visitando a Guiana dentro da área definida (regiões 8 e 9 do país) são considerados dentro de um esquema de "importação temporária", ou seja, ali é permitido trazer seu próprio carro. Um novo acordo de 2024 ampliou as possibilidades para cruzar a ponte, criando três linhas de ônibus entre Guiana e Brasil, mas estas operadas por motoristas com habilitações internacionais.

"Fronteira mais fácil que você vai cruzar". É assim que um usuário do Reddit define no fórum r/Guyana o encontro entre os dois países na ponte. "Você gasta cerca de cinco minutos de Lethem a Bonfim", explica, citando a passagem por postos do Exército Brasileiro. Em outro fórum, sobre entusiastas de fronteiras, outro internauta comentou que este é "o uso mais robusto de impostos que já viu". Veja outro influenciador realizar a travessia: