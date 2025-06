Trump está confiante de que guerra acabou: 'Israel e Irã estão exaustos'

Os EUA devem voltar a conversar com o Irã sobre o programa nuclear na próxima semana. Segundo Trump, um acordo poderá ser assinado: "vamos conversar com eles na próxima semana. Podemos assinar um acordo, não sei."

Trump sinalizou que deve permitir que o Irã venda petróleo à China durante a trégua. Ele afirmou que o Irã irá "precisar de dinheiro para colocar o país de volta aos trilhos."

O presidente norte-americano também reforçou que ataques às instalações de usinas, no Irã, deixaram estruturas inoperantes. EUA teriam bombardeado dois pontos do subterrâneo da usina de Fardow. Análise de imagens de satélite da empresa aeroespacial americana Maxar Technologies feita pela equipe do jornal The New York Times apontou que estes locais corresponderiam a dutos de ventilação.

Trump já havia dito que as usinas iranianas haviam sido "totalmente destruídas" em pronunciamento no sábado, mas informação não foi confirmada. Exércitos dos EUA e Israel foram mais cuidadosos e indicaram apenas que as estruturas foram bastante danificadas, já que as avaliações ainda estão em andamento.

Ontem, um relatório do serviço de inteligência dos EUA apontou que os ataques contra as instalações no Irã não foram capazes de encerrar o programa nuclear de Teerã. O Pentágono anunciou que abriu uma investigação criminal sobre o vazamento do informe. Durante a coletiva de hoje, Trump cedeu brevemente o espaço para seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, que afirmou que os veículos de imprensa utilizaram a avaliação vazada para prejudicar Trump politicamente.

Trump comemora resultado na Otan

O presidente dos EUA alegou que foi à cúpula da Otan como uma obrigação política. Entretanto, ele disse que sai de lá convencido de que os líderes presentes amam a aliança, seus próprios países e, mais importante, os EUA. "Quase todos disseram 'graças a Deus pelos Estados Unidos'", afirmou Trump.