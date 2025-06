Turista diz que foi barrado nos EUA por meme de J.D. Vance; governo nega

Com a repercussão do caso, a Casa Branca se manifestou publicamente e negou a versão do turista. Por meio de nota, a porta-voz do serviço de imigração dos EUA, Tricia McLaughlin, informou que o norueguês foi proibido de entrar no país após admitir ter feito uso de drogas. Não foi informado se o turista estava de posse de algum tipo de droga no momento da abordagem.

Mikkelsen confirmou já ter feito uso de maconha. À imprensa da Noruega, ele alegou que usou maconha "apenas em duas ocasiões, mas em locais de uso recreativo", ou seja, áreas em que é permitido seu consumo.

EUA têm 'afugentado' turistas

Desde que retomou o poder no começo do ano, o presidente Donald Trump tem endurecido a entrada de estrangeiros e, consequentemente, "afugentado" os turistas. Segundo estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, agência que representa as principais operadoras de turismo do mundo, pessoas de outros países estão com receio de viajarem aos EUA e acabarem presas no serviço de imigração.

Setor de turismo dos EUA pode perder US$ 12 bilhões em 2025, segundo a agência. O órgão estima que o faturamento com gastos de estrangeiros no país neste ano seja de US$ 169 bilhões, ante US$ 181 bilhões no ano passado.

De acordo com o estudo, os Estados Unidos "são o único país entre as 184 economias analisadas pela agência e pela Oxford Economics que sofrerão uma diminuição com gastos de estrangeiros em 2025". O governo norte-americano já registrou declínio de turistas vindos de diversos países, com destaque para Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido, entre outros.