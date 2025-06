Quem é o voluntário que coordenou resgate de brasileira na Indonésia

Em 2018, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do vulcão, o que levou a desabamentos nas trilhas e 17 mortes. Mais de 330 pessoas ficaram feridas, estimou a imprensa internacional e as autoridades na época. A maioria era de turistas.

Como foi queda e o resgate de Juliana

Juliana Marins foi encontrada morta ontem no precipício no monte Rinjani. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ela fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

A brasileira escorregou e caiu de uma ribanceira, despencando 300 metros e ficando presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20) e ela ficou no local por mais de quatro dias.

Equipes de resgate se aproximaram do local do acidente, mas não conseguiram chegar até a brasileira. Fatores climáticos dificultaram o resgate.

O corpo de Juliana começou a ser retirado de dentro do vulcão por volta das 8h de hoje (22h de ontem no horário de Brasília). Ele foi içado em uma maca e levado para uma base do parque. Na sequência, foi conduzido de avião até o Hospital Bhayangkara.