Zanini: Trump parece querer resolver conflito Israel-Irã na marra

A questão é que tipo de prejuízo e de efeito isso teve. Ninguém tem isso muito claro a não ser Trump, que tem suas convicções e certezas de que tudo foi destruído, e quem disser o contrário que seja punido por isso. Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo

Zanini frisou que o discurso de Trump contradizendo os relatórios dos serviços de inteligência dos EUA potencializa o clima já tenso no Oriente Médio e não contribui em nada para apaziguar a questão.

Não deveria, mas ainda me espanto com a maneira como Trump se expressa e se comunica, atropelando instituições e procedimentos. Temos um presidente americano completamente ególatra e que colocou na cabeça que talvez queira ganhar o prêmio Nobel da Paz. Ele achava que ganharia ao encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora virou suas atenções ao Oriente Médio.

Trump quer assumir para si o crédito de ter interrompido esse conflito, ao menos momentaneamente. Tudo o que vai contra esse roteiro traçado é atacado por ele. Não interessa se é a imprensa ou se são as próprias agências de inteligência do seu governo. Trump não tem dados e nem elementos para dizer o que aconteceu ou não, mas apenas a convicção dele.

Se as agências de inteligência começam a questionar e a colocar ressalvas na efetividade que esses ataques tiveram para eliminar ou ao menos atrasar substancialmente o programa nuclear iraniano, Trump começa a chamar de fake news. Esse modus operandi dele, longe de trazer estabilidade e de garantir que o conflito se encerre, acaba turbinando a tensão. Fábio Zanini, colunista da Folha de S.Paulo

Josias: Fake news de Trump sobre Irã ficou mais difícil de se manter em pé

O relatório do serviço de inteligência dos Estados Unidos sobre os ataques do país às instalações nucleares do Irã coloca em xeque as declarações de Donald Trump sobre a efetividade dos bombardeios, avaliou o colunista Josias de Souza.