Aiatolá reaparece e fala em 'tapa na cara' dos EUA

Powell ainda ficaria no cargo até o fim de seu mandato, em maio, mas, nas palavras do jornal americano, teria um sucessor nomeado "tentando influenciar as expectativas dos investidores sobre o provável rumo das taxas de juros — como um carona que tenta dirigir".

Normalmente, o anúncio do nome do novo presidente do Fed é feito com apenas quatro ou cinco meses de antecedência.

Entre os nomes ventilados para a sucessão de Powell, estão o do ex-diretor do Fed Kevin Warsh, o do diretor do Conselho Nacional de Economia Kevin Hassett e o do secretário do Tesouro, Scott Bessent.

