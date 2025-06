Casa Branca diz que líder do Irã 'mantém aparências' ao negar fala de Trump

Uma unidade danificada da refinaria de South Pars, atingida por Israel em ataque, voltou a operar. A informação foi divulgada hoje pela agência estatal iraniana Nour News.

A produção de gás não foi interrompida e a unidade danificada foi reparada em cerca de 10 dias, disse a agência. Em 14 de junho, o ataque israelense causou um incêndio, que foi extinto, em uma das quatro unidades da Fase 14 da refinaria.

South Pars, o maior campo de gás do mundo, está localizado na costa da província de Bushehr, no sul do Irã. A instalação é responsável pela maior parte da produção de gás do país. O Irã é o terceiro maior produtor de gás do mundo, depois dos EUA e da Rússia.