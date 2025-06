Grupo com 19 brasileiros fica preso em nevasca no Chile e aguarda resgate

Uma forte nevasca deixou um grupo de 27 turistas, incluindo 19 brasileiros, preso em uma rodovia na região de Antofagasta, Atacama, no norte do Chile.

O que aconteceu

Brasileiros estavam em um ônibus que ficou retido na rota 27-CH entre Hito Cajón e Paso Jama ontem. Além dos turistas, também estão isolados na rodovia cinco caminhoneiros e três membros do Conselho dos Povos Atacamenses. As informações são da CNN Chile.

O incidente teve início após um caminhão derrapar no gelo e bloquear a rodovia nos dois sentidos. Devido a intensidade da nevasca, os demais automóveis que precisaram parar por causa do acidente com o caminhão acabaram atolando na neve.