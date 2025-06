Irã retirou urânio de usinas nucleares antes de ataque dos EUA, diz jornal

O Irã retirou todo o urânio enriquecido de suas centrais nucleares antes do ataque dos EUA, realizado no último sábado, afirmou hoje uma reportagem do Financial Times, atribuindo a informação a fontes de agências de inteligência europeia.

O que aconteceu

Estoque iraniano de metal radioativo usado para fazer bombas nucleares continua praticamente intacto. Segundo a reportagem, o urânio não estava em Fordow quanto os EUA bombardearam o local.

Material teria sido distribuído para outras instalações não reveladas pela reportagem. Fordow tem capacidade para operar 3 mil centrífugas para enriquecer urânio e, supostamente, seria capaz de produzir graus mais puros do metal, segundo estimativas da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). Essas características fazem da usina a mais importante do Irã.