Como homem irlandês foi resgatado no mesmo vulcão onde brasileira morreu?

O resgate do irlandês ocorreu no mesmo dia da queda. Uma fonte da polícia disse a um veículo local que foi informada do acidente por volta das 9h (horário local). Após 15 minutos, a equipe que estava atuando no outro caso já estava a caminho da nova ocorrência. Farrell foi retirado por volta de 11h30 e levado a um abrigo de emergência. Mas, à BBC, ele estimou que foram de cinco a seis horas até a chegada do resgate.

Queda foi a uma distância menor. Farrell caiu e permaneceu a cerca de 200 metros abaixo de onde despencou, enquanto Juliana caiu a 300 metros. Três dias depois, ela foi vista imóvel em uma profundidade de 500 metros, e o corpo foi resgatado a 650 metros do ponto da trilha.

An Irish tourist was rescued after a 650ft tumble down Mount Rinjani, an active volcano in Indonesia. pic.twitter.com/RUvMPzkCT4 -- New York Post (@nypost) October 11, 2024

O irlandês conseguiu se abrigar com mais segurança. Imagens do local onde Farrell foi encontrado mostram o homem sentado numa rocha e protegido do sol, em um trecho mais estável do monte, apesar de íngreme e do perigo. Ele estava com ferimentos leves no ombro e alguns cortes no rosto, nas pernas e nos braços.

Clima parecia mais favorável. Conforme as imagens do resgate, não havia neblina no momento em que o irlandês foi retirado do local, durante a manhã de 9 de outubro. No caso de Juliana, as condições climáticas desfavoráveis interrompiam o processo de resgate. Segundo a administração do parque, a equipe enfrentou "neblina espessa que reduzia a visibilidade e aumentava o risco".