Irã chama Trump de 'showman'; Israel agradece aos EUA: 'trabalhando juntos'

O fato de que temos acesso a centros importantes dos Estados Unidos na região e podemos tomar ação sempre que achamos necessário é significante. Se qualquer agressão acontecer, o inimigo vai pagar um preço caro.

Ali Khamenei

Pouco antes da mensagem na TV, Khamenei usou as redes sociais para declarar vitória contra Israel. Ele fez publicações em inglês afirmando que "esmagou e nocauteou" o país de Benjamin Netanyahu. "O regime sionista foi praticamente nocauteado e esmagado pelos golpes da República Islâmica", afirmou.

Netanyahu, por sua vez, acenou para Trump em seu perfil oficial. "Continuaremos a trabalhar juntos para derrotar nossos inimigos comuns, libertar nossos reféns e expandir rapidamente o círculo de paz", afirmou.

Ele também reproduziu uma mensagem publicada pelo presidente dos EUA , o chamando de "o maior guerreiro" da história de Israel. "Não há ninguém na história de Israel que tenha lutado com mais afinco ou talento do que Bibi Netanyahu", afirmou Trump na mensagem reproduzida pelo líder de estado.

Cessar-fogo entre Irã e Israel aconteceu após o Irã atacar a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, localizada no Catar. A ação foi uma retaliação aos bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas no sábado (21). Ninguém se feriu no ataque e o republicano chegou a agradecer ao Irã por avisar com antecedência que atacaria a base.

Israel confirmou o acordo e disse que atingiu "todos os objetivos" da operação contra o Irã. O comunicado feito na terça-feira afirma que Benjamin Netanyahu se reuniu com seu gabinete, juntamente com o ministro da Defesa e o chefe do Mossad "para relatar que Israel atingiu todos os objetivos da Operação Leão em Ascensão, e muito mais".