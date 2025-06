Mistério submerso: continente ficou escondido no oceano por milhões de anos

Durante a maior parte dos últimos 500 milhões de anos, a Zelândia fez parte do supercontinente Gondwana, no sul. Depois, entre 85 e 60 milhões de anos atrás, ela se separou de Gondwana e tornou-se um continente independente. Desde sua submersão máxima, há 25 milhões de anos, os movimentos nas fronteiras de placas tectônicas formaram as ilhas Norte e Sul da Nova Zelândia Nick Mortimer, geólogo

Fronteira entre as placas do Pacífico e da Austrália corta a Zelândia. Essa característica explica a frequência de terremotos e a atividade vulcânica na região.

Cientistas acreditam que o continente submerso guarda informações valiosas sobre o passado do planeta, incluindo mudanças climáticas e a evolução dos oceanos.

O arquivo estratigráfico da Zelândia registra a história dos sistemas oceânico-climáticos que movem o planeta, além de conter fósseis de plantas e animais únicos James Crampton, paleontólogo, ao IFLScience

A ideia de que havia um continente submerso naquela região já existia há centenas de anos. Mas só com o avanço de tecnologias de mapeamento por satélite e pesquisas oceânicas foi possível comprovar sua existência. Segundo o estudo de 2017, "a Zelândia oferece um novo contexto para investigar processos como o rifteamento continental, o afinamento da crosta e a fragmentação de supercontinentes".

No entanto, ainda existem dúvidas no ar. "Já respondemos muitas das perguntas do tipo 'o quê', 'quando' e 'como', mas ainda restam vários 'porquês' sem resposta." "Como, por exemplo, 'Por que o supercontinente Gondwana se fragmentou?' e 'Por que existem tantos vulcões extintos espalhados pela Zelândia?", diz Mortimer.