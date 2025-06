Morre Clark Olofsson, assaltante que inspirou termo Síndrome de Estocolmo

Criminosos se entregaram e ninguém ficou ferido. Jan Olsson foi condenado a dez anos de prisão. Clark Olofsson foi considerado cúmplice e pegou seis anos de prisão.

Em entrevistas, Olsson disse que não conseguiu matar os reféns por ter se apegado a eles. Uma das reféns, Kristin Enmark, que tinha 23 anos na época, contou no livro "I Became the Stockholm Syndrome" (Eu me tornei a Síndrome de Estocolmo, em tradução livre), que via Olofsson como seu salvador.

No segundo dia de sequestro, em uma ligação telefônica com o então primeiro-ministro sueco, Olof Palme, ela disse que não tinha medo dos assaltantes. Segundo Enmark, quem dava medo era a polícia. Posteriormente em entrevistas, a mulher criticou a ação policial que a libertou do cativeiro.

Assim, nasceu o termo Síndrome de Estocolmo. Ele é usado quando vítimas desenvolvem vínculo emocional por seus agressores. O fenômeno ocorre em situações de cativeiro e abuso, por exemplo.