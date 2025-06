Influencer que tratava câncer morre aos 30, um mês após nascimento da filha

No vídeo, Tanner pede aos seguidores que façam doações para ajudar esposa a criar a filha sozinha. "O GoFundMe [plataforma usada na arredadação] é para ajudar a substituir o que eu poderia fazer", explicou. O valor estipulado, de US$ 245 mil (R$ 1,3 milhão), foi calculado para ajudar a manter a criança até os 22 anos. Na noite de ontem, o financiamento havia atingido 95% da meta.

Entenda o caso

Tanner Martin recebeu diagnóstico de câncer de cólon terminal em novembro de 2020, aos 25 anos. Em fevereiro de 2023, foi informado pelos médicos que ele tinha de dois a cinco anos de estimativa de vida, segundo o casal disse à People em outubro de 2024.

Em meio ao tratamento, casal anunciou em novembro do ano passado que estava esperando o primeiro bebê. "O câncer tirou muito de nós", escreveu o casal em um texto compartilhado no TikTok. "Tentamos a fertilização in vitro e planejamos ter um bebê, mas a sepse e o progresso do câncer nos impediram. Até agora", dizia o vídeo.

A partir daí, principal objetivo de Martin foi ver a filha nascer. Deu certo: em 15 de maio deste ano, nasceu AmyLou. "O pai dela conseguiu", disse a esposa, Shay Wright, no Instagram.