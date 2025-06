Iranianas em SP relatam trauma e medo pela família: 'Povo quer paz'

Nós, mulheres, estamos lutando há quase 46 anos contra essas leis rígidas e essa barbaridade. Já perdi amigas, já vi muita gente ser machucada só por querer direitos básicos.

Ela chegou ao Brasil em 2012 e se estabeleceu na capital paulista. No início, enfrentou dificuldades com o idioma e o mercado de trabalho, mas hoje comanda seu próprio estúdio de maquiagem. "Eu saí do Irã para salvar a minha vida e ter liberdade para falar sobre o que acontece lá. Aqui no Brasil, posso contar ao mundo o que meu povo está sofrendo", afirma.

Sobre a guerra no Oriente Médio, Mahsima critica duramente o governo iraniano. "Esse regime é um câncer para o mundo", diz. Ela acusa os líderes iranianos de financiar grupos armados na região e de espalhar violência para outros países. "Se esse regime não existir mais, o mundo vai ter paz. O povo iraniano só quer viver em paz, em liberdade", completa.

"Comecei a me sentir realmente exilada"

Khazar Masoumi, tem 42 anos, vive atualmente em São Paulo e relata um exílio forçado após os protestos de 2021. Ex-atriz de cinema e televisão no Irã, ela passou nove anos na França antes de se mudar definitivamente para o Brasil em 2017. "Eu fui uma jovem típica da geração que lutou por reformas durante o governo Khatami. Participei de protestos, mas só depois do movimento 'Mulher, Vida, Liberdade' comecei a me sentir realmente exilada", conta.

A atriz diz que desde então não pode mais voltar ao Irã por segurança. "Comecei a me posicionar publicamente nas redes sociais, a postar fotos e a falar abertamente. Hoje me sinto finalmente livre para dizer o que penso, mas com um preço: não posso mais voltar para casa", afirma.